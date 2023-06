Incidente sul lavoro: 24enne in gravi condizioni

Grave incidente sul lavoro oggi, 30 giugno, ad Abbiategrasso per un uomo di 24 anni: sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso.

Incidente sul lavoro: grave un 24enne

Si trova in gravi condizioni il 24enne che ha avuto un incidente sul lavoro nel quartiere Mirabella di Abbiategrasso. Nell'impianto lavorativo sono arrivati un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso, tutte in codice rosso, come riportato dal sito di emergenza e urgenza regionale. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

A causare il grave infortunio una caduta accidentale di 10 metri, dal tetto dell'azienda. Al momento le condizioni del giovane rimangono gravi con trauma cranico, arto inferiore e superiore e l'uomo stato trasportato in codice giallo in ospedale.