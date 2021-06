Incidente per una 82enne: sul posto pompieri e automedica

Incidente tra due vetture in via Magenta ad Abbiategrasso. Domenica 20 giugno, intorno alle 12, si è verificato un sinistro per cause in corso di accertamento, durante il quale è rimasta ferita una donna di 82 anni.

Incidente ad Abbiategrasso: sul posto pompieri e automedica

La centrale di emergenza urgenza di Areu ha inviato sul posto, in codice giallo, due ambulanze e l'automedica. Allertati anche i Vigili del Fuoco e I Carabinieri di Abbiategrasso. Dopo le prime cure sul posto, la situazione è apparsa meno grave: la donna viene portata in ospedale in codice verde.

Auto fuori strada a Gaggiano

All'incirca alla stessa ora, a Gaggiano, una vettura è finita fuori strada lungo la ss494: sul posto Carabinieri e ambulanza, sempre in codice giallo.