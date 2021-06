Violenza nella serata di domenica davanti al Castello, un ferito portato in ospedale. Il precedente episodio giovedì 10 giugno.

Abbiategrasso, ancora una lite con accoltellamento

Ancora una lite conclusasi con un accoltellamento ad Abbiategrasso: i fatti si sono svolti attorno alle 21 di ieri, domenica 13 giugno, davanti al Castello. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe esploso un alterco tra una decina di persone di origine sudamericana. Due le persone ferite: un 32enne ha riportato alcune contusioni, mentre un uomo di 39 anni è stato raggiunto da almeno una coltellata, rimediando un taglio alla testa. Sul posto è giunta l'ambulanza di Ata Soccorso, il cui personale ha prestato le prime cure all'uomo, poi portato all'ospedale di Magenta in codice verde. Le sue condizioni dunque non preoccupano. Sul posto anche i Carabinieri di Abbiategrasso, cui spetta il compito di accertare dinamica e responsabilità di quanto accaduto.

Il precedente episodio giovedì in via Serafino Dell'Uomo

Abbiategrasso dunque di nuovo sotto i riflettori per un episodio di violenza: giovedì 10 giugno un uomo di 48 anni è stato ferito con un taglierino alla gamba attorno alle 19.30 nei pressi del supermercato di via Serafinno Dell'Uomo. Anche in questo caso la violenza era esplosa nel contesto di una rissa tra più persone.