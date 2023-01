Incidente per un ciclista a Sedriano

Incidente per un ciclista in viale Europa a Sedriano, nei pressi della rotonda. E' quanto successo oggi, martedì 10 gennaio 2023, intorno alle 17.45.

Incidente per un ciclista: arrivano i soccorsi

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso per un ciclista di 58 anni che è stato investito mentre stava attraversando viale Europa a Sedriano, nei pressi della rotonda. Sul posto un'ambulanza di Rho Soccorso e gli agenti della Polizia Locale per capire la dinamica del sinistro stradale. Per fortuna il ciclista non ha riportato gravi traumi. Dopo essere stato stabilizzato, il 58enne è stato portato in ospedale in codice giallo.

Traffico in tilt

Per permettere le manovre di soccorso, gli agenti hanno dovuto chiudere parte della via San Massimo e di corso Europa. Il traffico, già molto intenso a quell'ora, è diventato ancora più intenso con la formazione di code.

Non è la prima volta che in quell'area un ciclista viene investito. Era il 15 dicembre 2022 quando un elisoccorso era arrivato nella vicina via San Massimo per soccorrere un 29enne che era stato investito mentre era in sella alla sua bici.

Il luogo dell'incidente: