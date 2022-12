Investito in bicicletta: arriva l'elisoccorso

Un uomo di 29 anni è stato investito ieri sera, 14 dicembre, Sedriano: il ciclista è stato soccorso in codice rosso con l'elisoccorso. E' stato trasportato in ospedale non in pericolo di vita.

Ciclista investito: arriva l'elisoccorso

Un ciclista di 29 anni è stato investito intorno alle 19.20 di ieri sera in via San Massimo a Sedriano: sul posto è arrivata un'ambulanza e l'elisoccorso. Dopo i primi soccorsi portati sul posto l'uomo è stato elitrasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano.