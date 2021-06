Incidente a Trezzano per due agenti di Polizia locale di Abbiategrasso impegnati in un urgente intervento di trasporto organi. Auto distrutta, sono stati portati in Humanitas

Incidente per due agenti di Abbiategrasso impegnati nel trasporto organi

Incidente lungo la Vigevanese per due agenti di Polizia locale di Abbiategrasso: l'impatto tra la loro Giulia ed un furgone è avvenuto alle 12.20 di oggi a Trezzano sul Naviglio. I due agenti abbiatensi si stavano dirigendo a sirene spiegate verso un ospedale milanese, dove avrebbero dovuto prelevare con urgenza un organo da trasportare nell'ambito di un intervento coordinato dall'Agenzia regionale per l'emergenza.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo alla guida del furgone non si è avveduto dell'arrivo della vettura della Polizia e, quando il semaforo è divenuto verde, ha impegnato l'incrocio. Inevitabile l'impatto, con l'auto della Polizia finita incastrata contro un muretto spartitraffico. Fortunatamente le condizioni dei due agenti, una donna e un uomo, non destano particolari preoccupazioni: sono stati portati precauzionalmente all'ospedale Humanitas di Rozzano.