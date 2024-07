A Bià nuove intitolazioni di piazze, sale e parchi

In arrivo nuove intitolazioni di personaggi famosi in luoghi simbolo della città di Abbiategrasso. Durante l’ultimo Consiglio Comunale di lunedì, il sindaco Cesara Nai in apertura di seduta ha spiegato i luoghi che prossimamente verranno intitolati a vari personaggi.

Una sala in Fiera per Moschino

Scelte indicative fatte dopo aver consultato i capigruppo e dopo avere valutato le diverse intitolazioni che erano state votate all’unanimità dall’assise.

“Quello che faremo sarà dare mandato agli uffici comunali preposti per la preparazione delle varie targhe per poi procedere con le cerimonie d’intitolazione nei luoghi individuati” ha spiegato il primo cittadino.

Diversi sono i nomi importanti scelti per le future intitolazioni e diversi sono i luoghi desinati alle nuove targhe. Si parte con Franco Moschino, nell’anno moschiniano, a 30 anni dalla sua scomparsa, l’Amministrazione ha pensato di intitolare al geniale stilista abbiatense la sala della Fiera. Per Enzo Tortora si è pensato ad una sala dell’ex convento dell’Annunciata. A Gino Strada, il fondatore di Emergency, il parco della Darsena, uno dei luoghi dedicati allo sport all’aperto.

A Castelletto, di fronte a Palazzo Stampa l’installazione della panchina europea, invece la Big Bench al Canale.

Pietra d’inciampo

Per quanto riguarda la pietra d’inciampo, con il coinvolgimento delle scuole, si è pensato ad una zona molto visibile della città: o davanti al Castello Visconteo o nella centralissima piazza Marconi