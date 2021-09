Incidente nella notte. Rimaste coinvolte cinque persone

Incidente nella notte ad Arluno, sulla strada provinciale 214. Poco dopo la mezzanotte un veicolo è uscito fuori strada provocando ferite a cinque ragazzi, tutti ventenni.

Schianto nella notte ad Arluno. Rimaste coinvolte 5 persone

L'autista ha perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e terminando la corsa al lato della carreggiata. Il portare del 118 segnala cinque ragazzi soccorsi, verosimilmente tutti sul veicolo incidentato. Nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita. Due giovani di 20 anni, uno di 19, un altro di 21 ed uno di 22. L'allerta del 118 è scattata a mezzanotte e venti minuti, quindi nei primi minuti della giornata di oggi, 21 settembre. La strada è stata interdetta per alcune ore.

I soccorsi

Quattro le ambulanze intervenute, più un mezzo di soccorso avanzato. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri del Comando di Legnano. Dopo aver effettuato le prime cure in loco, per quattro dei feriti è stato necessario il trasporto in ospedale, tutti in codice giallo. Per il quinto l'operazione di soccorso si è conclusa sul posto in codice verde. I ragazzi sono stati divisi tra gli ospedali di Magenta, Legnano ed i due milanesi Niguarda e San Carlo. Le cause dell'uscita di strada non sono state rese note. Nessuno dei ragazzi dovrebbe essere in pericolo di vita.