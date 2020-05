Grave incidente nella notte: ferito un uomo

Grave incidente stradale ad Arluno nella notte di giovedì 21 maggio. Un uomo di 39 anni è rimasto ferito.

Grave incidente nella notte

Per cause in fase di accertamento, un 39enne si è ribaltato alla guida della propria auto lungo la strada provinciale 147, in territorio di Arluno, pochi minuti dopo la mezzanotte. Sul posto, in codice rosso, sono intervenute un’ambulanza del Cvps di Arluno e l’automedica, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Alla fine le condizioni dell’uomo si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Magenta.

