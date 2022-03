Incidente nella notte: due auto si ribaltano

Arrivano i soccorsi

I soccorsi sono stati allertati a causa di un ribaltamento tra due auto in via Marzorati a Nerviano, al confine con Parabiago.

Due auto si ribaltano a Nerviano: è successo nella notte tra venerdì 18 marzo e sabato 19 marzo 2022. Tre le persone coinvolte.

Due auto si ribaltano a Nerviano: arrivano i soccorsi

Era da poco passata la mezzanotte quando i soccorsi sono stati chiamati in codice rosso a causa di un ribaltamento tra due auto in via Marzorati a Nerviano al confine con Parabiago, per cause ancora da accertare. Sul posto, oltre a due ambulanze della Croce rossa di Legnano e a un'automedica, anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Legnano, per capire le cause dell'incidente stradale.

Tre le persone coinvolte

A rimanere coinvoltre tre persone: due ragazzi di 19 anni e uno di 37. Per fortuna tutti stavano bene e le loro condizioni non erano gravi, tanto che chi è rimasto ferito è stato trasportato all'ospedale di Castellanza per i normali accertamenti.