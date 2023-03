Incidente in moto per due fidanzati, arriva anche l'elisoccorso

Incidente in moto sulla Boffalora Magenta, due ragazzi feriti.

Incidente, due fidanzati feriti

Stavano viaggiando in sella alla loro moto, poi l'impatto contro una vettura. E' quanto accaduto ieri, sabato 26 marzo 2023, lungo la Boffalora Malpensa nel tratto tra Magenta e Mesero. Intorno alle 18 la moto dei due giovani, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una vettura che procedeva lungo la stessa arteria stradale. Dalle prime informazioni raccolte, la moto avrebbe tamponato la vettura.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, sono arrivate tre ambulanze (tra cui due della Croce bianca di Magenta), due automediche dell'ospedale e anche l'elisoccorso da Milano. I due ragazzi, lui di 27 anni e lei di 28, sono stati subito soccorsi. I due sono stati portati uno al san Gerardo di Monza (il ragazzo, con l'elicottero) e l'altra al Niguarda di Milano, entrambi in codice giallo. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Il tratto della strada è stato chiuso dallo svincolo di Magenta fino all'uscita di Mesero sud e poi riaperto prima delle 20.