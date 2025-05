Incidente moto contro auto, la vettura finisce contro una cinta. Gravissimo il centauro

Incidente a Lainate tra una moto e un'auto: il centauro è gravissimo.

Incidente tra auto e moto, poi la vettura finisce contro una recinzione

Lo scontro tra la moto e l'auto è stato violentissimo. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio 2025, a Lainate. Erano circa le 14.35 quando un 38enne in sella alla sua motocicletta si trovava lungo la via Bramante. Qui, per cause ancora in fase di accertamento, lo scontro con una vettura che è poi finita contro la recinzione di una casa.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate due ambulanze, una della Croce viola di Cesate e l'altra dell'Azzurra Caronno insieme all'automedica e alla Polizia Locale. Le due persone che si trovavano sull'auto, una donna di 63 anni e un uomo di 69, sono stati portati in ospedale in codice giallo. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice rosso.