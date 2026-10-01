Incidente mortale sul lavoro a Robecco, sindacati: «Rabbia e cordoglio per l’ennesima vita spezzata»

In seguito al tragico episodio di ieri, mercoledì 30 settembre, sono intervenute sulla vicenda CGIL Ticino Olona, CISL Milano e UIL Lombardia

In seguito al tragico incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 30 settembre, nella frazione Casterno di Robecco sul Naviglio dove ha perso la vita un operaio di 48 anni in seguito ad una caduta da un sottotetto, sono intervenute anche le sigle sindacali CGIL Ticino Olona, CISL Milano e UIL Lombardia, esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa del 48enne e sottolineando inoltre tutta la loro rabbia per l’ennesima morte sul lavoro.

Le parole di CGIL, CISL e UIL

“Di fronte all’ennesima vita spezzata sul posto di lavoro, la misura è colma – si legge nella nota dei sindacati – L’incidente mortale avvenuto a Robecco sul Naviglio, in cui ha perso la vita un operaio di 48 anni precipitato da un sottotetto, suscita profondo cordoglio ma soprattutto rabbia per una catena di tragedie annunciate e costantemente evitabili. In attesa che le autorità competenti facciano piena luce sulla dinamica dell’accaduto e accertino le responsabilità, le segreterie CGIL Ticino Olona, CISL Milano e UIL Lombardia si stringono attorno alla famiglia del lavoratore scomparso e intervengono con fermezza sul tema della sicurezza”.

Richieste di prevenzione e sicurezza

Le tre sigle sindacali hanno sottolineato l’importanza e la centralità della prevenzione e della formazione sulla sicurezza: