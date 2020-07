Incidente mortale in autostrada: perde la vita un 25enne FOTO

Incidente mortale sull’A8 Milano-Varese, nel tratto tra Legnano e lo svincolo dell’A9.

Incidente mortale, la vittima aveva 25 anni

E’ successo nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. La mezzanotte era passata da qualche minuto quando un’auto si è schiantata contro un furgone fermo in terza corsia per lavori in corso, la cui presenza era segnalata da coni e cavalletto, un chilometro dopo l’entrata di Legnano. Al volante della vettura c’era un giovane di 25 anni, residente a Campobasso, per il quale non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato violentissimo, la vittima sarebbe morta sul colpo. Gli operai avevano appena concluso i lavori di ripristino del new jersey a centro carreggiata dopo un incidente stradale avvenuto qualche ora prima. Stavano raccogliendo la segnaletica quando il giovane si è schiantato contro uno dei furgoni del cantiere. Impatto violentissimo tanto che il telaio del furgone si è piegato a metà. Gli operai sono riusciti a salvarsi per un soffio mentre il giovane è morto sul colpo incastrato fra le lamiere della sua auto carambolata a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce rossa legnanese e l’automedica. Quando i pompieri hanno estratto il 25enne, tuttavia, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

