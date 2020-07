Incidente sulla A8 Milano-Varese: traffico bloccato tra Origgio Ovest e Legnano.

L’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica sono intervenute poco fa, mercoledì 22 luglio intorno alle 11.30, lungo l’A8 Milano-Varese nel tratto tra tra Origgio Ovest e Legnano per un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Al momento, come si legge anche sul sito di Autostrade per l’Italia, il traffico è bloccato.

