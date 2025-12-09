Il tamponamento è avvenuto fra un furgone e un mezzo pesante: l'uomo di 64 anni alla guida del furgone ha tamponato violentemente il camion che aveva davanti

Incidente mortale oggi 9 dicembre 2025, poco dopo le 10 all’altezza della barriera della Ghisolfa a Rho lungo la a4 in direzione Milano: ad avere la peggio un automobilista di 64 anni.

Incidente mortale alla barriera della Ghisolfa lungo la A4

Il tamponamento è avvenuto fra un furgone e un mezzo pesante: l’uomo di 64 anni alla guida del furgone ha tamponato violentemente il camion che aveva davanti. I sanitari sopraggiunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Alla guida del mezzo pesante un 57enne che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica, due ambulanze, i Vigili del fuoco oltre alle forze dell’ordine.

Traffico intenso

A causa dell’incidente si segnalano tre chilometri di coda fra Arluno e la barriera di Milano Ghisolfa.