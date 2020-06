Incidente mortale a Vermezzo: ecco chi erano le vittime FOTO

Incidente mortale a Vermezzo con Zelo: le vittime sono Michele De Chirico e Ruggero Fiore.

Incidente mortale a Vermezzo: le vittime abitavano nel Legnanese

Abitavano nel Legnanese i due uomini che hanno perso la vita ieri, domenica 14 giugno 2020, finendo con l’auto in un corso d’acqua laterale al Naviglio. Si tratta di Michele De Chirico, classe 1984, residente a Parabiago, che si trovava alla guida della sua Audi, e di Ruggero Fiore, classe 1975, residente a Legnano.

Il primo era un noto dentista, con doppia cittadinanza (italiana e romena) e fondatore di due cliniche in Italia, a Milano e a Pescara, e di una a Bucarest, capitale della Romania. Nel 2013 era stato vicepresidente dell’Adri, l’associazione dei medici dentisti laureati in Romania che lavorano in Italia.

