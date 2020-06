Finiscono con l’auto nel canale: due morti

Dramma a Vermezzo con Zelo: due uomini sono finiti con l’automobile in un canale e hanno perso la vita.

Il dramma: con l’auto nel canale

Il drammatico incidente è accaduto poco dopo le 20 lungo la Strada provinciale 30, nel territorio di Vermezzo con Zelo. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, il conducente di un’Audi bianca ha perso il controllo della sua automobile finendo in un corso d’acqua laterale al Naviglio. La vettura, con targa straniera, proveniva da Vermezzo con Zelo e si stava immettendo sulla Vigevanese. Al curvone, il fatale fuori strada che non ha lasciato scampo alle due persone a bordo, due uomini di 30 anni: la vettura ha superato il guardrail finendo nella roggia che scorre a lato della strada. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, un’ambulanza e l’elisoccorso. Le operazioni sono state celeri, ma quando è stata recuperata la carcassa dell’automobile si è dovuto constatare il decesso dei due uomini che si trovavano a bordo.