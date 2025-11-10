E’ deceduto sul colpo Mario Finetto, storico ottico di Legnano in corso Garibaldi: l’uomo classe 1946 si era scontrato frontalmente con un’altra auto.

Incidente mortale a Ossona: a perdere la vita lo storico ottico Finetto

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 lungo la Sp 128 e ha coinvolto due auto: su una viaggiava l’ottico di 79 anni. Sull’altra una famiglia con bambini che fortunatamente non hanno subito gravi conseguenze dall’impatto frontale.

L’uomo era molto conosciuto in città a Legnano per il suo negozio di ottica presente da decenni. Da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.