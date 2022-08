Incidente mortale a Nerviano: ecco chi è la vittima

Incidente mortale a Nerviano: la vittima è il bustese Massimiliano Fantin, 50 anni.

Incidente mortale sul Sempione

Nella mattinata di oggi, lunedì 8 agosto 2022, l'uomo stava percorrendo il Sempione in direzione Rho in sella alla sua motocicletta quando, all'altezza della filiale nervianese della multinazionale farmaceutica Teva, si è scontrato con un'utilitaria in fase di manovra. L'impatto è stato violentissimo e per il centauro non c'è stato nulla da fare. Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e due ambulanze: una della Croce rossa di Legnano e una di Rho soccorso. Quest'ultima ha trasportato la donna alla guida dell'auto, 54 anni, è stata traportata all'ospedale di Castellanza in codice verde.

Il cordoglio del Movimento 5 stelle

Fantin era un attivista del Movimento 5 stelle di Busto Garolfo. A piangerlo i compagni pentastellati di tutto l'Altomilanese. "Siamo addolorati per la prematura scomparsa di Massimiliano Fantin (attivista di Busto Garolfo) - scrivono sulle proprie pagine facebook i 5 stelle di Canegrate e Parabiago - Perdiamo un prezioso amico e un attivista apprezzatissimo da chiunque avesse avuto modo di incontrarlo. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio a tutti i suoi familiari".