Incidente fatale sul Sempione: muore centauro

Dramma sulla strada statale del Sempione nella mattinata di oggi, lunedì 8 agosto, per lo scontro tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio un uomo di 50 anni che, nonostante i tentativi dei soccorsi di tenerlo in vita, non ce l'ha fatta.

Scontro fatale sul Sempione: muore centauro

I paramedici hanno effettuato tutte le medicazioni del caso, ma ad avere la peggio alla fine è stato il centauro, 50 anni. Nonostante i tentativi dei soccorsi di tenerlo in vita, non ce l'ha fatta. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, lunedì 8 agosto, sulla Strada statale del Sempione.

Incidente sul Sempione: coinvolte due persone

Erano da poco trascorse le 8.30 quando sulla strada statale del Sempione appunto, all'altezza di Nerviano, un'auto e una moto si sono scontrate per circostanze che restano ancora da appurare. Alla guida dei veicoli c'erano un uomo di 50 anni e una donna di 54. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari di Rho Soccorso e Croce rossa di Legnano in codice rosso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia Locale. E l'area in cui è avvenuto l'incidente è stata subito delimitata. I sanitari hanno prestato le dovute cure ma, col passare dei minuti, le condizioni dell'uomo si sono aggravate.

La morte dell'uomo e il trasporto della donna in ospedale (in condizioni non gravi)

Quest'ultimo si è spento poco dopo nonostante i tentativi disperati di tenerlo in vita. La 54enne, invece, è stata portata in ospedale in codice verde. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro stava provenendo da Legnano quando, in fase di sorpasso, si sarebbe scontrato con l'auto che stava uscendo dal parcheggio della Teva.