Incidente mortale a Legnano, ecco chi è la vittima

E’ un uomo di 37 anni di nazionalità moldava residente a Milano la vittima dell’incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato 16 gennaio, in via Sabotino a Legnano: C.R., di professione autotrasportatore.

Incidente mortale a Legnano, indagini in corso

Il 37enne, che era in auto da solo, si è ribaltato ed è morto sul colpo. La Polizia Locale ha avviato le indagini per risalire alle cause della tragedia e stabilire se si sia trattato di un malore o dell’alta velocità.

