Si ribalta con l’auto, c’è un morto FOTO

Si ribalta con l’auto in via Sabotino a Legnano: c’è una vittima.

Tragedia su via Sabotino a Legnano. E’ quello che è successo intorno alle 22.20 di questa sera, sabato 16 gennaio 2020. Un’auto, per causa ancora da accertare, si è ribaltata lungo la strada. Una persona è deceduta; si tratta di un uomo di 37 anni. Sul posto, in codice rosso, erano arrivati i soccorritori della Croce Rossa di Legnano, l’automedica dell’ospedale di Legnano, i Vigili del Fuoco del distaccamento legnanese e i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

LE FOTO:

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI