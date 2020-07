Incidente lungo l’Autostrada A8: coinvolto anche una giovane FOTO

Incidente lungo l’Autostrada A8 a Legnano: coinvolto anche una giovane.

Due auto si sono scontrate lungo l’Autostrada A8 Milano Varese a un chilometro dall’uscito di Legnano e lo svincolo con la A9 in direzione Milano. Nello scontro sono rimaste coinvolte una 27enne e una persona di 49 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze. Una ha trasportato uno dei coinvolti in codice giallo in ospedale.

