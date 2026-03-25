Tre persone sono rimasti ferite e sono state trasportate in ospedale

Incidente nel pomeriggio di oggi, 25 marzo, lungo la Tangenziale Ovest all’altezza di Rozzano: traffico bloccato in direzione Nord.

Incidente in Tangenziale Ovest: chiusa in direzione Nord

Tangenziale Ovest di Milano in direzione nord all’altezza di Rozzano chiusa in seguito ad un incidente tra 4 autovetture e due furgoni. A seguito dell’impatto risulterebbero ferite tre persone per le quali si è reso necessario l’intervento del 118 e dell’elisoccorso. Sono nove in totale le persone coinvolte nel sinistro. Presente anche la Polstrada.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin e Unimog della sede centrale.