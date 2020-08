Incidente in piazza ad Arconate: ecco cos’è successo

Incidente in piazza ad Arconate nella serata di ieri, venerdì 21 agosto 2020: il 46enne si è ribaltato con la sua bici.

Incidente in piazza Libertà: arrivano i soccorsi

I sanitari sono stati chiamati intorno alle 22 di ieri sera, venerdì 21 agosto 2020, per soccorrere un 46enne che aveva avuto un incidente nella centralissima piazza Libertà ad Arconate. Stando alle prime informazioni, l’uomo avrebbe fatto tutto da solo non accorgendosi della catena di chiusura della piazza.

Ecco cos’è successo

I soccorsi sono subito giunti in codice rosso in piazza e hanno notato che l’uomo si era ribaltato poiché non aveva notato la catena di chiusura della piazza. A seguito della caduta, ha anche battuto la testa riportando un forte trauma cranico. Infatti, il 46enne non aveva sensibilità né alle gambe né alle braccia. L’uomo è stato così portato subito in codice rosso al Niguarda di Milano.

