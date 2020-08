Incidente in piazza: uomo grave in ospedale – SIRENE DI NOTTE

Incidente in piazza Libertà ad Arconate: un uomo di 46 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano: ecco tutti gli interventi dei soccorritori nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 agosto 2020.

Incidente in piazza ad Arconate

Erano da poco passate le 22 quando un uomo di 46 anni ha avuto un incidente con la sua bici nella centralissima piazza Libertà ad Arconate. Sul posto, un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e un’automedica; allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano per capire le dinamiche di quanto successo. L’uomo è stato trasportato in codice rosso, quindi in gravi condizioni, all’ospedale Niguarda di Milano.

Soccorritori in azione per le intossicazioni etiliche

Intorno alle 22.45 invece i sanitari sono dovuti intervenire a Lainate in via Pirelli per prestare aiuto a un ragazzo di 25 anni a causa di un’intossicazione etilica. Anche in questo caso, sono stati allertai anche i militari della Compagnia di Rho. L’ambulanza della Croce Rossa di Lainate è uscita in codice giallo, ma per fortuna il 25enne non era in gravi condizioni, tanto che non è nemmeno stato portato in ospedale.

Malore in strada

A Rho, invece, i soccorsi sono intervenuti in via De Amicis per un malore accusato da un 65enne. Anche in questo caso, nonostante l’ambulanza sia uscita in codice giallo, l’uomo non è stato portato in ospedale.

