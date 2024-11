Incidente questa mattina, 26 novembre 2024, a Cornaredo, davanti all'istituto alberghiero Paolo Frisi Olmo: un 17enne in moto si è scontrato con un'auto ed è finito in ospedale.

Incidente in moto: soccorso 17enne

Incidente questa mattina poco prima delle 8 in via Matteotti, a pochi metri dall'ingresso dell'istituto alberghiero Olmo: un ragazzo, molto probabilmente diretto a scuola, si è scontrato con un'auto con alla guida un uomo di 60 anni. Il giovane è stato soccorso e successivamente trasportato in ospedale in condizioni meno gravi del previsto.

Sul posto anche la polizia locale di Cornaredo che ha chiuso la strada al transito.