Incidente in moto, addio a Gaetano Marinoni

Gaetano Marinoni viveva a Settimo e lavorava nell'azienda di famiglia. Il padre è il fondatore della sezione locale della Lega

Settimo Milanese
Lutto a Settimo Milanese per la morte di Gaetano Marinoni, 44enne, vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 agosto.

Marinoni stava viaggiando a bordo della propria motocicletta in via 42 Martiri a Fondotoce, in provincia di Verbania. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, che esclude il coinvolgimento di altri veicoli, Marinoni avrebbe perso il controllo della motocicletta poco dopo un semaforo, all'altezza di una curva.

L'impatto non gli ha lasciato scampo. Nonostante l'intervento del personale del 118, dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso sul luogo dell'incidente.

Marinoni, 44 anni, era il figlio di Ernesto Marinoni, fondatore della sezione di Settimo della Lega Nord, per molti anni consigliere comunale ed anche candidato sindaco. In queste ore il mondo politico di Settimo e non solo sta esprimendo il proprio cordoglio e sostegno alla famiglia. Gaetano lavorava insieme al fratello nell'azienda di famiglia in centro città.

