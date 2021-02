Incidente in azienda: ferito un 63enne, moto sotto sequestro

Incidente nel cortile di un’azienda, ferito un 63enne, sequestrata una moto. E’ accaduto a Cornaredo.

Le novità sull’incidente di ieri

Nuovi sviluppi sull’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 febbraio, nelle immediate vicinanze di un sito industriale di via Monzoro a Cornaredo.

Coinvolta una moto da cross

Un sito industriale dove la Polizia Locale è infatti intervenuta, accertando, fin da subito, la presenza di un motociclo tipo “Pit Bike”, una cross/motard di dimensioni di circa il 30% ridotte rispetto alle versioni tradizionali e destinata generalmente all’uso in aree private per uso ricreativo o sportivo.

La dinamica dell’incidente

Il veicolo si trovava a terra e, in prossimità dello stesso, si trovavano i soccorritori intenti a prestare soccorso al conducente del motociclo che, secondo quanto appreso al momento dell’intervento da testimoni, era caduto dal motociclo urtando violentemente il capo a terra. In seguito alle gravi lesioni riportate gli operatori dell’ambulanza hanno quindi chiesto l’intervento di supporto dell’automedica e dell’elisoccorso.

Vittima della caduta un 63enne

L’infortunato, P.P., 63 anni e residente a Cornaredo, risultava in condizioni critiche e, pertanto, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato con elisoccorso all’Ospedale di Monza in codice rosso per le cure necessarie.

Indagini in corso, sequestrato il motociclo

Al momento sono in corso le indagini da parte dei vigili per accertare le eventuali responsabilità dell’accaduto: terminati i rilievi nell’area del sinistro, di fatti, il motociclo è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti tecnici successivi.