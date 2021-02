Grave incidente nella zona industriale di Cornaredo.

Grave incidente: elisoccorso in azione

Elisoccorso, ambulanza e automedica in via Monzoro, nella zona industriale di Cornaredo.

Poco dopo le 16.15 infatti un uomo di 62 anni è rimasto gravemente coinvolto in un incidente.

E’ stata allertata anche la Polizia locale di Cornaredo.

Dopo alcuni accertamenti sul posto, vista la gravità delle condizioni fisiche dell’uomo, i soccorritori hanno predisposto il trasporto del 62, in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza.

Ecco dove