Incidente in azienda: 35enne in fin di vita

Codice rosso

L'incidente è avvenuto oggi, 7 febbraio 2022, in via Reiss al confine fra Cornaredo e Settimo.

Un uomo di 35 anni è stato soccorso in codice rosso poco prima delle 10 di oggi 7 febbraio 2022 all'interno di un'azienda in via Reiss a Cornaredo.

La richiesta di aiuto

Sul posto in via Guglielmo Reiss a Cornaredo sono arrivate due ambulanze in codice rosso e l'elisoccorso: presenti anche i Carabinieri della compagnia di Corsico. L'uomo secondo quanto riportato da Areu sarebbe precipitato ed è stato trovato a terra privo di conoscenza, ma non ci sono ancora dettagli sula dinamica di quanto accaduto. L'azienda si trova nell'area industriale di Castelletto al confine fra Cornaredo e Settimo Milanese.

L'uomo è stato trasportato al San Gerardo di Monza con un trauma cranico, un trauma al volto, un trauma toracico e un trauma al bacino.