Incidente in autostrada: morto un 40enne

Incidente in A4, morto un'autista 40enne

Un uomo di 40 anni, che era alla guida del suo furgone, è morto poco prima delle 18 di oggi mentre si trovava fra Pero e Viale Certosa lungo la A4 in direzione Venezia. L'impatto è stato fatale contro un'autocisterna vuota: sul posto sono arrivate un'ambulanza, l'automedica e i Vigili del Fuoco ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Traffico in tilt in direzione Venezia.