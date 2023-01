Un robot per le consegne a spasso per la città

Rho si candida a essere la città del futuro. Lo fa presentando Theo il primo robot semiautomatico per le consegne che viaggerà per la città da questa settimana.

Il robot a spasso per Rho per le consegne

Theo, una delle nove start up ammesse al programma di accelerazione di Berkeley SkyDeck Europe, l’acceleratore dell’Università della California. In questa settimana di sperimentazione a Rho, Theo viaggerà su piste ciclabili ma in futuro, quando la legge italiana lo consentirà potrà viaggiare anche sulle strade.

Una velocità di venti chilometri all’ora, una autonomia di 130 chilometri prima di essere ricaricato, una portata di 100 chilogrammi massima. Sono queste le caratteristiche di Theo che una volta terminata la sperimentazione, a Rho durerà per una settimana, avrà il compito di portare cibo e medicine agli anziani, consegnare libri dalla biblioteca ai ragazzi delle scuole della città e anche trasportare la posta interna degli uffici comunali dalla sede centrale di piazza Visconti agli uffici esterni situati in città come per esempio il comando della Polizia Locale.

Le parole dell'assessore

«I vantaggi principali offerti da Theo - spiega l’assessore alla Smart City del Comune di Rho Emiliana Brognoli - sono la consegna dell’ultimo miglio a emissioni zero e una significativa riduzione dei costi di manodopera rispetto all’impiego di autisti umani».

In questa settimana in cui sarà effettuata la sperimentazione in città Theo si occuperà di trasportare la posta interna del Comune dal palazzo comunale alla Polizia Locale, di consegnare i libri per il prestito dalla biblioteca di Villa Burba al CentRho di piazza San Vittore, della consegna dei farmaci dalla farmacia comunale di via Cardinal Ferrari al centro anziani Stella Polare, della consegna dei libri dalla biblioteca di villa Burba alla biblioteca di via San Giorgio e dalla biblioteca alla scuola di via Meda