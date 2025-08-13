scontro fra camion e auto

Intervenuti due elisoccorsi che hanno trasportato in ospedale due dei coinvolti

Cinque persone, tre adulti e due bambini, sono rimasti feriti poco dopo le 18.30 in un incidente stradale avvenuto ieri, 12 agosto 2025, sulla A4 in direzione Venezia nel tratto tra la barriera della Ghisolfa e l'uscita di Rho.

Incidente in autostrada: coinvolte due bambine di 1 e 7 anni

Coinvolti un camion e una vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rho che dopo aver estratto due dei cinque occupanti, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a supportare i sanitari. Quattro le ambulanze intervenute in autostrada, oltre a due elicotteri di Areu e a due automediche: dopo aver stabilizzato i pazienti due dei coinvolti sono stati trasportati in codice giallo in elicottero agli ospedali Niguarda di Milano e Papa Giovanni di Bergamo, e gli altri in codice giallo al Niguarda, al San Gerardo di Monza e a Rozzano.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polstrada.