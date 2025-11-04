Sono in diminuzione le code lungo l’autostrada A8 dopo il grave incidente di questa mattina che è costato la vita ad un motociclista.

Incidente in A8: riaperto il tratto tra Castellanza e Legnano

Alle 11:15 circa, sulla A8 Milano-Varese, è stato riaperto l tratto compreso tra Castellanza e Legnano verso Milano, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 17, ora risolto.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si segnalano 4 km di coda in diminuzione verso Milano.