I pompieri hanno messo in sicurezza la batteria del veicolo coinvolto nel sinistro

Alle ore 13.30 di oggi, 1 aprile 2026, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa in autostrada A9 direzione Como tra gli svincoli di Lainate ed Origgio per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura elettrica ed un mezzo pesante.

Incidente fra un’auto e un mezzo pesante: intervengono i Vigili del Fuoco

Gli operatori intervenuti hanno messo in sicurezza l’autovettura incidentata isolando le batterie. Il personale sanitario intervenuto ha prestato le prime cure e successivamente trasportato in ospedale in codice giallo la persona alla guida della vettura.