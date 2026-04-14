Incidente con la moto: 17 enne al Fornaroli

Tanta paura questa mattina, martedì 14 aprile 2026, in via Maggi ad Abbiategrasso per un giovane motociclista. Mancavano pochi minuti alle 8, quando sull’asfalto bagnato dalla pioggia si verificato un incidente che ha coinvolto un auto, un suv Nissan nero e una motocicletta in via Carlo Maria Maggi.

Biker in ospedale

Immediato è scattato l’allarme. Sul posto la sala operativa delle emergenza ha inviato un ambulanza e un’automedica in codice giallo, oltre alla Polizia Locale di Abbiategrasso, giunta sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi e far luce sulla dinamica dello scontro, regolare il traffico e permettere le operazioni di soccorso.

Ad avere la peggio il 17enne a bordo della motocicletta che è finito rovinosamente a terra. I soccorritori lo hanno stabilizzato sul posto , prima di trasportalo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta per medicare le varie contusioni. La motocicletta ha subito ingenti danni. Illeso l’automobilista che non ha avuto bisogno di assistenza sanitaria.