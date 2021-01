Incidente col monopattino, uomo in ospedale SIRENE DI NOTTE

Incidente col monopattino a Lainate nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 gennaio.

Incidente col monopattino a Lainate

Un uomo di 37 anni è rimasto coinvolto in un incidente col suo monopattino elettrico in via Donizetti attorno alle 23.30. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Lainate, è stato portato in condizioni non gravi all’ospedale di Rho.

Uomo ubriaco in autostrada

Pochi minuti dopo, attorno alle 23.50, i soccorritori sono dovuti intervenire per un 61enne in preda ai fumi dell’alcol lungo l’autostrada A4, nel tratto tra Pero e l’innesto con la A8. L’uomo è stato portato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano per accertamenti.

Leggi anche: Monopattino contro auto: arrivano ambulanza e automedica

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE