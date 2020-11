Monopattino contro auto: arrivano ambulanza e automedica. E’ accaduto sabato 14 novembre, intorno alle 17.40 a Bareggio.

Monopattino contro auto

Il sinistro si è verificato in via Giovanni XXIII all’altezza del benzinaio, in direzione Carrefour. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia Locale per accertare la dinamica.

Un ferito lieve

Ferito un uomo di 44 anni, a cui l’Areu ha assegnato inizialmente un codice giallo. Le condizioni della vittima, una volta soccorsa, sono apparse meno gravi e sarà portato in codice verde al pronto soccorso.

