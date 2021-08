Incidente tra bici e scooter, due feriti

Incidente tra una bicicletta e uno scooter a Cerro Maggiore.

Incidente, paura all'incrocio

L'incrocio è sempre quello, molto pericoloso. Quello di via Lampugnani, dove recentemente si era ribaltato anche un furgone rimasto poi incastrato nella recinzione del parco. Oggi, lunedì 2 agosto 2021, altro incidente. Erano circa le 15.30 quando una bici, con in sella un 15enne, ha impattato contro uno scooter guidato da un uomo di 66nni. L'impatto è stato molto violento: la ruota della bici ne è uscita deformata e si è temuto per le due persone coinvolte.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della croce Rossa, insieme a loro anche una pattuglia della Polizia Locale. Per fortuna i due se la sono cavata solo con qualche escoriazione e sono stati portati in ospedale in codice verde. Gli agenti sono al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.