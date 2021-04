Camion dell’Esselunga si scontra con un’auto e finisce in obliquo contro la cancellata del parco

Rocambolesco incidente: un camion dell’Esselunga si scontra con un’auto e finisce in obliquo contro la cancellata di Parco Baldini (delle collinette).

Rocambolesco incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 aprile, pochi minuti prima delle 18, tra un’auto e un camion dell’Esselunga.

I due mezzi si sono scontrati all’incrocio tra via Baldini e via monsignor Lazzati a Cerro Maggiore. La corsa del camion è finita contro una cancellata. Il mezzo si è incastrato in modo obliquo.

Sul posto i Carabinieri di Legnano, i Vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce rossa di Legnano e un’automedica.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone: una ragazza di 27 anni (che era alla guida dell’auto) e un uomo di 37 anni.