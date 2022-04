Incidente in autostrada, auto si ribalta dopo lo schianto

CUGGIONO-MESERO

Paura lungo l'A4; sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, l'ambulanza della Croce bianca di Magenta e la Polizia stradale

Incidente sull'autostrada A4 allo svincolo Cuggiono-Mesero.

Incidente sull'A4, auto si ribalta

Primo lo scontro con un'altra vettura, poi l'auto che finisce ribaltata. Momenti di paura quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, venerdì 1 aprile 2022, lungo l'autostrada A4 nel tratto Cuggiono-Mesero. Erano circa le 17 quando due auto, per cause ancora da accertare con chiarezza, si sono scontrate; dopo l'impatto una delle due è finita ribaltata.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno on due mezzi, in codice rosso l'ambulanza della Croce bianca di Magenta e la Polizia stradale. Due le persone rimaste ferite: un 67enne e un ragazzo di 23 anni per i quali non è stato necessario il trasporto in ospedale.

