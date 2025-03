Incidente auto contro motorino, arriva l'elisoccorso: 16enne in ospedale

Incidente auto contro motorino a Buscate, arriva l'elisoccorso.

Incidente auto contro motorino

Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una motorino. Incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 marzo 2025, a Buscate. Erano circa le 14.20 quando i due mezzi stavano percorrendo la Sp34. Improvvisamente, per cause ancora da accertare con chiarezza, l'impatto. A terra è volato il 16enne che si trovava sul motorino.

I soccorsi

Le condizioni del giovane sembravano gravissime, per questo sul posto - in codice rosso - è arrivata l'ambulanza della Croce azzurra Buscate insieme all'elisoccorso da Como, ai Carabinieri della Compagnia di Legnano e alla Polizia Locale. Per fortuna il 16enne non era grave come ipotizzato inizialmente: dopo le prime ricevute sul posto, è stato trasportato dall'ambulanza, in codice giallo, all'ospedale di Legnano.