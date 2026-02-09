Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco ed il nucleo NBCR che, attivato insieme ad ATS ed Arpa, al termine del sopralluogo non ha evidenziato presenza di sostanze tossiche

Cinque operai sono rimasti feriti oggi, 9 febbraio 2026, nell’area dismessa di via Milano a Nerviano durante alcuni lavori su un impianto elettrico.

Incidente all’ex sito di Chiesi farmaceutici: cinque operai feriti

Continuano le attività di bonifica dei Vigili del fuoco nell’area di un sito dismesso dell’azienda farmaceutica Chiesi nel comune di Nerviano dove intorno all’una di oggi cinque operai sono rimasti leggermente feriti durante un’attività di messa in fuori uso di materiale elettrico. Allo scoppio dell’incendio la fuoriuscita di olio diatermico ha investito i cinque operai due dei quali hanno riportato lievi ustioni.

Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco ed il nucleo NBCR che, attivato insieme ad ATS ed Arpa, al termine del sopralluogo non ha evidenziato presenza di sostanze tossiche. Gli operai sono attualmente sotto le cure in codice giallo all’ospedale di Legnano.