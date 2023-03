Incidente al casello: l'ultimo saluto a Laura Amato

"Laura, ci hai lasciato il testamento del bene". Chiesa gremita a Malvaglio, frazione di Robecchetto con Induno, alle esequie di Laura Amato, scomparsa a 54 anni in un tragico incidente stradale.

Chiesa gremita a Malvaglio, frazione di Robecchetto con Induno, nella mattinata di oggi, lunedì 6 marzo, in occasione dei funerali di Laura Amato. Nella parrocchiale dedicata ai Santi Bernardo e Giuseppe le esequie della donna scomparsa tragicamente in un incidente stradale insieme all'amica Claudia Turconi alla barriera di Milano Ghisolfa.

"Siamo rimasti profondamente increduli di fronte alla tragica scomparsa di Laura. Quell'incredulità che ci accompagna qui anche oggi. Quell'incredulità verso la morte, che non è vera perché castigata dalla Pasqua di Gesù, dove la stessa Laura è entrata a titolo pieno. La famiglia dev'essere fiera per quello che ha fatto e per il bene che ha dimostrato a tutti", così il parroco don Carlo Rossini.