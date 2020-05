Incidente al bivio autostradale, coinvolti due giovani

Incidente al bivio autostradale, coinvolti tre giovani. E’ accaduto intorno alle 7.40 di sabato 23 maggio, al bivio dell’A8/A9. Due auto si sono scontrate, per cause in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Subito è scattata la amcchina dei soccorsi: sono tre le persone coinvolte, di cui due giovani di 27 e 28 anni. Sul posto tre ambulanze e l’automedica, allertate in codice giallo.

