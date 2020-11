Incidente a Parabiago: coinvolte due persone

Un altro incidente a Parabiago: questa volta, il sinistro è avvenuto in via Augusto Righi, a Ravello, intorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 25 novembre 2020.

Incidente a Ravello: due i coinvolti

Due auto si sono scontrate oggi, mercoledì 25 novembre 2020, intorno alle 14.30 in via Augusto Righi a Ravello di Parabiago. A rimanere coinvolti nel sinistro una donna di 45 anni e un ragazzo di 20. Sul posto, per capire le dinamiche dell’incidente, gli agenti della Polizia Locale. In via Righi, in codice giallo, è arrivata anche un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, che poi è rientrata in ospedale in codice verde.

