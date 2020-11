Macchina urta un 35enne sul monopattino

Una macchina ha urtato un ragazzo di 35 anni che si trovava sul monopattino in via Europa a Parabiago. E’ quanto successo stamattina, mercoledì 25 novembre 2020, intorno alle 5.30.

Macchina urta ragazzo su monopattino: arrivano i soccorsi

Un’auto, che si trovava ferma in rotonda in via Europa a Parabiago, è partita a bassa velocità e ha urtato un ragazzo che si trovava sul suo monopattino, nella parte posteriore. Per fortuna, la macchina andava piano e quindi le condizioni del ragazzo non sono apaprse gravi. In codice giallo, è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano che ha prestato i primi aiuti al 35enne che lamentava dolori al braccio e alla gamba. Sul posto si trovava anche un soccorritore che stava andando al lavoro e che, vedendo l’incidente, si è fermato per aiutare. Per capire le dinamiche dello scontro sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

