Incidente a Magenta, grave la pediatra Viola

Grave incidente domenica 4 ottobre a Magenta, vittima la nota pediatra Agnesita Viola, 56 anni, che esercita a Robecco. La donna è stata investita in via Rossini, all’intersezione con Via Bellini, intorno alle 10.

Grave incidente

Sbalzata di alcuni metri, è stata trovata riversa a terra ma cosciente dai soccorritori e dalla Polizia Locale di Magenta. Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Al momento la prognosi della dottoressa è riservata: dopo i primi accertamenti all’ospedale di Magenta, è stata portata al Fatebenefratelli di Milano. Nessuna conseguenza per l’autista.

Una preghiera per Agnesita

Tutto il territorio prega affinchè la pediatra si rimetta al più presto: professionista stimata e punto di riferimento per migliaia di famiglie, Agnesita Viola è ora affidata alle cure dei medici.

